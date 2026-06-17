ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области

Рособрнадзор: Утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было

Рядом с Волжской ГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы

Число погибших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 196

В селе Лох Саратовской области туристы снова украли все дорожные указатели