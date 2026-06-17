Уйдут годы: Армения хочет договориться о «разбане» овощей и фруктов
Грант Микаэлян заявил НСН, что представители правительства Армении заявляют, что они планируют связаться с Москвой, чтобы не испортить «разгар сезона» по поставкам.
Армения готова оперативно устранить претензии к своей продукции, но глобально на изменение стандартов качества потребуется несколько лет, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Причины запрета овощей, фруктов, минералки, цветов и алкоголя из Армении – не в политике, а «в плоскости качества и безопасности продукции», заявил «Российской газете» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Чиновник заверил, что решения в Москве «никогда не принимаются спонтанно»: за некоторыми предприятиями следят по 15-18 лет. В ЦБ Армении уже заявили, что российские ограничения сократят ВВП от экспорта страны на треть. Микаэлян рассказал, как будет действовать Армения в этом случае.
«Я не думаю, что вопрос в качестве, конечно, Россельхознадзор должен так мотивировать свои решения. Мы видим, что все эти запреты идут параллельно с динамикой политических отношений. Что касается, пытались ли власти Армении заняться этой проблемой, - да. Как только появились первые ограничения, они заявили, что тоже ужесточат контроль, начали проверки. Но мы понимаем, что это все не так быстро», - подчеркнул он.
При этом он добавил, что Армения готова идти на компромисс, хоть и считает запрет политическим.
«Представители правительства Армении заявляют, что они планируют связаться с Москвой, чтобы найти решение. Если решение будет упираться в это, я думаю, что можно будет решить оперативно все вопросы, которые есть к контролю и безопасности, потому что сейчас самый разгар сезона. Все, что можно быстро исправить, они попытаются исправить. Но понятно, что для изменения стандартов продукции потребуется несколько лет», - рассказал он.
В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства. Со 2 июня ограничения коснулись рыбы, далее под запрет попали яблоки, груши, баклажаны и картофель.
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