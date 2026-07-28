Средства размещения сегодня должны попасть в реестр для работы, а звезды теперь можно не получать, поэтому единственной проблемой для гостиниц может быть более низкий спрос, рассказал НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

По итогам первого полугодия в России ликвидированы 2,13 тысячи организаций, занимавшихся предоставлением гостиничных и санаторно-курортных услуг, что на 21,8% выше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» сообщает «Коммерсант». Вместе с тем число регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) упало на 5,6%, до 3,09 тысячи. В результате общее число участников отрасли за год по состоянию на начало июля выросло на 2,9%. Ламшин рассказал, что ситуация непростая только в некоторых регионах.