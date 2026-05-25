Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как есть конкуренция со стороны Турции, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия уже приостановила импорт цветов, минеральной воды «Джермук», коньяка и трёх марок вин из Армении. Также есть вопросы к овощам и фруктам, сообщили в Россельхознадзоре. Микаэлян раскрыл последствия таких решений.