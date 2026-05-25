Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
Грант Микаэлян заявил НСН, что эффект для части домохозяйств будет существенным в случае ограничений на фрукты из Армении в России.
Армения не сможет найти покупателей фруктов и овощей на место России, так как есть конкуренция со стороны Турции, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия уже приостановила импорт цветов, минеральной воды «Джермук», коньяка и трёх марок вин из Армении. Также есть вопросы к овощам и фруктам, сообщили в Россельхознадзоре. Микаэлян раскрыл последствия таких решений.
«Во-первых, в этом году урожаи были не очень хорошими, поэтому в любом случае потенциал для экспорта был ограничен. Во-вторых, запрет не тотальный, временный. Думаю, что эффект для части домохозяйств будет существенным, на макроэкономическом уровне он не будет катастрофическим, но будет чувствительным. Профильные ведомства в Армении готовы сотрудничать, собираются работать, устранять эти проблемы. Но при этом сейчас многие чиновники взяли предвыборный отпуск, занимаются этими вопросами. Это накладывает определенные ограничения на их работу. Но через месяц эта работа будет активизирована», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что найти других покупателей пока не получится.
«Будет искаться какая-то диверсификация поставщиков, но надо понимать, что очень ограниченные возможности в этом плане. Этому способствует и наличие Турции, у которой посевные площади больше, а климат такой же. Турецкая конкуренция вряд ли даст возможность развивать новые направления и рынки. При этом в последние годы у Армении доля сельского хозяйства в доходах сокращается, это не приоритетная отрасль. На доходах бюджета это не скажется так сильно», - заключил собеседник НСН.
Армения поставляет в Россию в первую очередь косточковые фрукты, которые в России почти не выращивают, сокращение объемов их ввоза повлечет за собой удорожание продукции для потребителей. Об этом НСН заявила генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»
- Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
- Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
- Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
- Худрук Театра сатиры оставил чаевые на совести молодых актеров
- Россия или ЕС: К кому повернется Сербия перед президентскими выборами
- Главные тревоги россиян: С чем пациенты чаще обращаются к психологу
- Песков предупредил Армению о последствиях вступления в ЕС
- Россиянам объяснили желание долго сидеть в телефоне по ночам