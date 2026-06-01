Евросоюз может потребовать провести в Армении референдум о вступлении в объединение в ближайшее время, но это не означает, что страна попадет в ЕС даже через 50 лет, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.

Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет работать «спокойно, без споров, без нервов», пока выбор между этой организацией и Евросоюзом не станет неизбежным, заявил армянский премьер Никол Пашинян в социальных сетях. Он подчеркнул, что это решение должен принять народ Армении путем референдума. Пока Армения не обратилась к ЕС по вопросу членства и статуса кандидата, проводить референдум было бы нелогично, считает Пашинян. Микаэлян уверен, что референдум будет, но искусственный.