Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
Евросоюз выталкивает Россию из региона, но не собирается принимать Армению к себе, заявил НСН Грант Микаэлян.
Евросоюз может потребовать провести в Армении референдум о вступлении в объединение в ближайшее время, но это не означает, что страна попадет в ЕС даже через 50 лет, заявил НСН экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян.
Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и будет работать «спокойно, без споров, без нервов», пока выбор между этой организацией и Евросоюзом не станет неизбежным, заявил армянский премьер Никол Пашинян в социальных сетях. Он подчеркнул, что это решение должен принять народ Армении путем референдума. Пока Армения не обратилась к ЕС по вопросу членства и статуса кандидата, проводить референдум было бы нелогично, считает Пашинян. Микаэлян уверен, что референдум будет, но искусственный.
«Внешнее влияние властей стран ЕС на власти Армении значительное в этом вопросе. Я думаю, что ЕС может поставить перед Арменией условие о проведении референдума о подкреплении внешнеполитического курса. Тогда это и произойдёт. В то же время ЕАЭС ставит этот вопрос ребром, дан срок до декабря», - отметил он.
По его словам, Евросоюз выталкивает Россию из региона, но не собирается принимать Армению.
«Хочу подчеркнуть, что все апелляции к народу на фоне референдума ложные, потому что политический курс избирают власти, а народ ставят перед фактом. Очень многое будет зависеть от того, кто будет организовывать референдум, чьи ресурсы будут использоваться для обеспечения нужного результата, а также от того, как будет сформулирован вопрос. Результаты не будут означать, что так на самом деле думает народ. При этом надо понимать, что у Армении нет перспективы членства в ЕС, это лишь разговоры пропаганды. Такой перспективы нет ни сейчас, ни завтра, ни через 20 или 50 лет. На самом деле ЕС толкает Армению на интеграцию с Турцией в энергетической, экономической и логистических сферах. Это выталкивание России из региона. Но избирателям преподносят это иначе», - добавил собеседник НСН.
Кремль ранее опубликовал заявление президентов России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана по Армении. Так, лидеры ЕАЭС считают, что в Армении нужно провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.
