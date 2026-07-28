Над Россией нейтрализовали 356 украинских дронов

«С 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля... перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

Военные нейтрализовали БПЛА в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении 81 украинского дрона на подлете к столице, пишет Ura.ru.

