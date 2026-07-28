СМИ: США передадут Украине $400 млн помощи не раньше 2028 года
Администрация США уведомила американский Конгресс, что планирует завершить передачу Украине утвержденной законодателями военной помощи в размере $400 млн не ранее, чем в начале октября 2028 года - конце сентября 2029-го. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, Пентагон в мае направил конгрессменам письмо, в котором говорилось, что Вашингтон завершит выделение данной помощи Киеву в 2029 финансовом году. Он завершится в конце сентября 2029-го.
Отмечается, что часть пакета помощи - $200 млн - используют для предоставления вооружений и боеприпасов Украине, примерно по $100 млн - на технику и запчасти, транспортировку военных грузов.
Ранее американский сенатор Дик Дурбин заявил, что США отказались передавать Киеву обещанную помощь на $400 млн, и решение о предоставлении средств будет принимать в 2029 году следующий президент страны, пишет 360.ru.
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