Главный тренер владивостокского ПБК «Динамо» Сандлер разбился на гидроцикле
Погиб директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Управляющий Приморским спортивным обществом "Динамо", президент и главный тренер ПБК "Динамо" ушел из жизни», - сообщили в пресс-службе клуба.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Приморью, тренер погиб во время катания на гидроцикле в Амурском заливе. Сандлер, не справившись с управлением, наехал на каменистую береговую черту и в результате скончался.
Эдуарду Сандлеру было 44 года. Специалист возглавлял тренерский штаб ПБК «Динамо» в сезоне-2023/24 и вернулся на пост главного тренера в 2025-м. Ранее Сандлер также работал с ПБК «Сахалин», напоминает Ura.ru.
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