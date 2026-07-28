Главный тренер владивостокского ПБК «Динамо» Сандлер разбился на гидроцикле

Погиб директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Управляющий Приморским спортивным обществом "Динамо", президент и главный тренер ПБК "Динамо" ушел из жизни», - сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Приморью, тренер погиб во время катания на гидроцикле в Амурском заливе. Сандлер, не справившись с управлением, наехал на каменистую береговую черту и в результате скончался.

Эдуарду Сандлеру было 44 года. Специалист возглавлял тренерский штаб ПБК «Динамо» в сезоне-2023/24 и вернулся на пост главного тренера в 2025-м. Ранее Сандлер также работал с ПБК «Сахалин», напоминает Ura.ru.

