«Пограничное состояние». Польша усиливает границу с Белоруссией

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подтвердил в беседе с НСН, что такая ситуация невыгода Польше и прибалтийским странам в целом.

«Для Польши новости, безусловно, негативные. Потому что теперь любое вмешательство со стороны Литвы или Польши грозит тем, что они столкнутся с «Вагнером». А те, при всем к ним отношении, очень хорошие в военном отношении профессионалы. И самое главное, что они беспощадные. Они - довольно эффективная военная инфраструктура, сталкиваться с которой, очевидно, нет никакого желания ни у Польши, ни у Литвы, ни у каких-либо других прибалтийских республик», - сказал Безпалько.