«Пограничное состояние». Польша усиливает границу с Белоруссией

ЧВК «Вагнер» и российское ядерное оружие на территории Белоруссии заставляют польские власти усиливать внешние границы.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил о дополнительных мерах по усилению границы с Белоруссией. Об этом он написал на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

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Польша считает «очень негативными сигналами» вывод бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Такое заявление сделал польский лидер Анджей Дуда, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что «все видят, что делается». По словам Дуды, перемещение в Белоруссию основателя ЧВК Евгения Пригожина также является негативным сигналом для Польши.

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подтвердил в беседе с НСН, что такая ситуация невыгода Польше и прибалтийским странам в целом.

«Для Польши новости, безусловно, негативные. Потому что теперь любое вмешательство со стороны Литвы или Польши грозит тем, что они столкнутся с «Вагнером». А те, при всем к ним отношении, очень хорошие в военном отношении профессионалы. И самое главное, что они беспощадные. Они - довольно эффективная военная инфраструктура, сталкиваться с которой, очевидно, нет никакого желания ни у Польши, ни у Литвы, ни у каких-либо других прибалтийских республик», - сказал Безпалько.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет пунктов по набору в отряды «Вагнера». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что тот, кто захочет туда попасть, «найдет туда дорогу»

«Нам не надо открывать никакие пункты по набору «Вагнера». Я думаю, их и не будет никогда», - отметил белорусский лидер.

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При этом ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявил, что Евгений Пригожин не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет поддерживать безопасность белорусского производства в Африке с помощью бойцов ЧВК.

«Лукашенко не терпит самотужных вооруженных формирований, все должно быть под его началом. Работа «Вагнера» в Белоруссии совершенно противоречит стилю правления Лукашенко. Ему Пригожин нужен не в стране, а за ее пределами», - объяснил Алесин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Так он дает понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии западных стран, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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