Польским фурам запретили перевозить грузы по территории РФ

Как отмечается, запрет не распространяется на перевозку критически важных товаров, пояснили в Минтрансе РФ.

Прежде всего, это касается лекарств и медицинских изделий.

Кроме того, любые перевозки в Калининградскую область смогут осуществлять грузовики с польскими номерами в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.

Ранее Польша с 1 июня закрыла границу для российских грузовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

