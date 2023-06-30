Польским фурам запретили перевозить грузы по территории РФ
В России вводится запрет на перевозку грузов по территории страны фурами, зарегистрированными в Польше. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, сообщает ТАСС.
Как отмечается, запрет не распространяется на перевозку критически важных товаров, пояснили в Минтрансе РФ.
Прежде всего, это касается лекарств и медицинских изделий.
Кроме того, любые перевозки в Калининградскую область смогут осуществлять грузовики с польскими номерами в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.
Ранее Польша с 1 июня закрыла границу для российских грузовиков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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