Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие

Лукашенко назвал Белоруссию надежным местом хранения ядерного оружия.

«И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», - сказал президент.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что не зафиксировали изменений в расположении ядерных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве указали на наличие налаженных каналов связи с РФ по вопросам оружия массового уничтожения, передает «Радиоточка НСН».

