Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что находящееся в стране ядерное оружие никогда не будет применено. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

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Лукашенко назвал Белоруссию надежным местом хранения ядерного оружия.

«И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», - сказал президент.

В Госдепартаменте США ранее заявили, что не зафиксировали изменений в расположении ядерных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве указали на наличие налаженных каналов связи с РФ по вопросам оружия массового уничтожения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияАлександр Лукашенко

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