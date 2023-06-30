Лукашенко пообещал не применять ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем выступлении по случаю Дня независимости республики выразил уверенность, что находящееся в стране ядерное оружие никогда не будет применено. Слова главы государства приводит агентство БелТА.
Лукашенко назвал Белоруссию надежным местом хранения ядерного оружия.
«И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», - сказал президент.
В Госдепартаменте США ранее заявили, что не зафиксировали изменений в расположении ядерных сил России. Во внешнеполитическом ведомстве указали на наличие налаженных каналов связи с РФ по вопросам оружия массового уничтожения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru