Лукашенко: Командиры ЧВК «Вагнер» смогут поделиться опытом с военными Белоруссии

Командиры частной военной компании «Вагнер» при переезде в Белоруссию смогут поделиться опытом с военными страны. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Лукашенко заявил, что пытался убедить Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер»

Так, на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным Лукашенко отметил, что командиры ЧВК смогут рассказать о тактике: как наступать, обороняться, какое оружие лучше. По словам президента, это «бесценно».

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияЧВК "Вагнер"Александр Лукашенко

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