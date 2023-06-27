Лукашенко: Командиры ЧВК «Вагнер» смогут поделиться опытом с военными Белоруссии

Так, на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным Лукашенко отметил, что командиры ЧВК смогут рассказать о тактике: как наступать, обороняться, какое оружие лучше. По словам президента, это «бесценно».

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

