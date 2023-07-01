Медведев назвал последствия размещения ядерного оружия в Польше

Медведев жестко отозвался о польском руководстве, заявив, что в его составе «собраны только патентованные дегенераты».

«...Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале 1 июня.

Медведев также обратил внимание на положительную, с его точки зрения, сторону - «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть».

Он с сожалением написал, что другие тоже исчезнут.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».