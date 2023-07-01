Медведев назвал последствия размещения ядерного оружия в Польше
Размещение ядерного оружия в Польше грозит только одним - его применением, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал ТАСС желание Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).
Медведев жестко отозвался о польском руководстве, заявив, что в его составе «собраны только патентованные дегенераты».
«...Просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале 1 июня.
Медведев также обратил внимание на положительную, с его точки зрения, сторону - «исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть».
Он с сожалением написал, что другие тоже исчезнут.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать публично вероятность размещения своего ядерного оружия в Польше или ещё где-либо, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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