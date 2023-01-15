Арестович: На жилой дом в Днепре упала ракета из-за ПВО
15 января 202305:08
На жилой дом в Днепре упала ракета из-за работы системы противовоздушной обороны Украины, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, система ПВО сбила ракету, которая упала на подъезд здания и взорвалась.
Тем временем, взрывы раздаются в трех южных областях Украины. Они произошли в Винницкой, Николаевской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru