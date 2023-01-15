Арестович: На жилой дом в Днепре упала ракета из-за ПВО

На жилой дом в Днепре упала ракета из-за работы системы противовоздушной обороны Украины, сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Арестович заявил об усталости Владимира Зеленского

По его словам, система ПВО сбила ракету, которая упала на подъезд здания и взорвалась.

Тем временем, взрывы раздаются в трех южных областях Украины. Они произошли в Винницкой, Николаевской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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