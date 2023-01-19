«Подыгрываем Зеленскому»: Дипломат назвал ситуацию с Арестовичем уловкой для России

18 января экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворец». Накануне Владимир Зеленский принял его отставку, которая, возможно, связана с его заявлением о том, что многоквартирный дом в Днепре обрушился по вине украинской системы ПВО. Марков убежден, что все эти события были спланированы, а российские СМИ и официальные лица попались на уловку.

«Наша информационная система подыгрывает планам Зеленского. Получилась многоходовка. Арестович подкинул российским СМИ версию, отличную от официальной киевской, о том, что украинское ПВО сбило ракету в Днепре. Тем самым Арестович скрывал настоящую версию, невыгодную Киеву, что дом был взорван по приказу Зеленского, чтобы показать насколько необходимы Украине новые системы ПВО, а также повлиять на решение глав зарубежных оборонных ведомств, которые 20 января в Рамштайне будут обсуждать выделение очередной военной помощи украинскому режиму. Арестович великолепно справился с задачей, а чтобы внутри Украине никто не осмеливался поверить в настоящую версию трагедии в Днепре, провели политические репрессии», - сказал Марков.