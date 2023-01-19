«Подыгрываем Зеленскому»: Дипломат назвал ситуацию с Арестовичем уловкой для России
Российские СМИ и официальные лица попались на многоходовку с Арестовичем, а Киев использует трагедию в Днепре для получения систем ПВО, сказал НСН политолог Сергей Марков.
Арестович своими заявлениями о трагедии в Днепре скрывал настоящую версию: дом был взорван по приказу Зеленского, а российские СМИ и официальные лица попались на эту многоходовку, заявил кандидат политических наук, дипломат Сергей Марков в беседе с НСН.
18 января экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворец». Накануне Владимир Зеленский принял его отставку, которая, возможно, связана с его заявлением о том, что многоквартирный дом в Днепре обрушился по вине украинской системы ПВО. Марков убежден, что все эти события были спланированы, а российские СМИ и официальные лица попались на уловку.
«Наша информационная система подыгрывает планам Зеленского. Получилась многоходовка. Арестович подкинул российским СМИ версию, отличную от официальной киевской, о том, что украинское ПВО сбило ракету в Днепре. Тем самым Арестович скрывал настоящую версию, невыгодную Киеву, что дом был взорван по приказу Зеленского, чтобы показать насколько необходимы Украине новые системы ПВО, а также повлиять на решение глав зарубежных оборонных ведомств, которые 20 января в Рамштайне будут обсуждать выделение очередной военной помощи украинскому режиму. Арестович великолепно справился с задачей, а чтобы внутри Украине никто не осмеливался поверить в настоящую версию трагедии в Днепре, провели политические репрессии», - сказал Марков.
Собеседник НСН поддерживает мнение, что Арестовича готовят в лидеры юго-востока Украины.
«Воспользовавшись ситуацией его отправляют в командировку на юго-восток собирать симпатии жителей, чтобы он курировал пророссийское население. На эту многоходовку попались не только российские СМИ, но и официальные лица. Прямо надо сказать, что нас сделали под орех! У российской информационной сферы зависимость от украинской пропагандистской системы. Огромное количество цитирования Арестовича было, что совершенно недопустимо», - резюмировал Марков.
Ранее украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН заявил, что уход советника офиса президента Украины Алексея Арестовича с должности не связан с проблемами в отношениях с Зеленским.
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