Зеленский заявил о масштабных кадровых перестановках на Украине

На Украине ожидаются кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, сообщил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

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По данным издания «Украинская правда», заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении. Его может заменить глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Кроме того, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке. Ранее он сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, после чего на Украине на него обрушилась волна хейта. В частности, в Верховной Раде начался сбор подписей за его отставку.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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