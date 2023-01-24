Зеленский заявил о масштабных кадровых перестановках на Украине

По данным издания «Украинская правда», заместитель руководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко уже написал заявление об увольнении. Его может заменить глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Кроме того, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке. Ранее он сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, после чего на Украине на него обрушилась волна хейта. В частности, в Верховной Раде начался сбор подписей за его отставку.

