Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины
Гимн Украины, это источник «национальной катастрофы», сообщил на своем Youtube-канале бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«В гимне есть любопытные строки: «Души и тела свои положим за свободу». В нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после «победы»? Там же есть только «мы положим душу и тело», и что дальше?» — задался вопросом политик.
Он считает, что данная фраза значит, что украинские граждане готовы воевать, пока все не умрут, а идея, заложенная в этих строчках убийственна для населения Украины. Арестович отметил, что в гимне содержится «национальная смерть и катастрофа» для украинского народа.
Ранее экс-советник сообщил, что Киев может проиграть России в специальной военной операции. Политик вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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