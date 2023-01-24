Арестович рассказал о национальной катастрофе Украины

«В гимне есть любопытные строки: «Души и тела свои положим за свободу». В нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия? Что будет в мире после «победы»? Там же есть только «мы положим душу и тело», и что дальше?» — задался вопросом политик.

Он считает, что данная фраза значит, что украинские граждане готовы воевать, пока все не умрут, а идея, заложенная в этих строчках убийственна для населения Украины. Арестович отметил, что в гимне содержится «национальная смерть и катастрофа» для украинского народа.

Ранее экс-советник сообщил, что Киев может проиграть России в специальной военной операции. Политик вспомнил слова президента Польши Анджея Дуды в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

