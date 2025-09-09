Четвёртый ушёл: Отставка кабмина Франции загнала Макрона в тупик
Парламент Франции выразил вотум недоверия и отправил в отставку кабмин Байру. Макрон же, несмотря на политический тупик, добровольно не покинет свой пост, но ему предстоит сделать выбор.
Накануне во Франции Национальное собрание (нижняя палата парламента) вынесло вотум недоверия действующему правительству Франсуа Байру. Западные СМИ вышли с заголовками: «Политический тупик», «Что будет с Макроном»… При этом примечательно, что это не первый «роспуск» в стране: нынешний кабмин не продержался и года, а инициатором этой процедуры выступил сам премьер Байру. Что происходит во Франции – в материале НСН.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
8 сентября Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству Байру. За отставку проголосовали 364 депутата, требовалась поддержка не менее 288 из 577 представителей. Кабмин проработал почти девять месяцев. Инициатором процедуры выступил сам премьер, рассчитывая получить поддержку и найти пути выхода из экономического кризиса.
Главным камнем преткновения стал проект бюджета на 2026 год, который до сих пор не удалось принять. Дело в том, что дефицит бюджета уже превышает норму Евросоюза. Чиновники предлагали несколько вариантов в попытке сэкономить денежные средства, но единого решения так и не было выработано. При этом население выступает с критикой любых предложений на фоне обещаний Франции продолжить помощь Украине, ведь из-за этого придется снижать социальные выплаты.
Так, Байру стал четвёртым с начала 2024 года ушедшим премьером Франции. Как и его предшественник Мишель Барнье, он уходит в отставку из-за проблем с бюджетом. Глава правительства подаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке 9 сентября.
Байру и его коллеги в этом случае предлагали заморозить в 2026 году налоговые ставки, и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Против этой идеи выступил блок партий левого альянса «Новый национальный фронт», а также ультраправая партия «Национальное объединение».
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН отметила, что любое новое правительство обречено на серьезные испытания.
«Перед любым правительством Франции стоит вопрос бюджета, который надо принимать осенью. И там есть вилка, в которую попадает любой человек, который будем этим заниматься. У Франции дефицит бюджета в 6% ВВП, огромный дефицит социальных финансов. При этом уже заявлено летом, что будет повышен бюджет обороны. Как это совместить? Это невыполнимая задача. Почему Байру так не нравится людям? Он предложил упразднить два рабочих дня, например. Он пытался этот вопрос решить, пытался экономить. Любое правительство при Макроне обречено на серьезное испытание. Всем уже понятно, что Украина – это слишком дорого для Европы сегодня», - пояснила она.
ЧТО И КТО ДАЛЬШЕ
Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже выразила готовность ультраправых взять власть в свои руки, отметив, что роспуск парламента — «это не каприз, а необходимость».
При этом дальнейшее развитие событий определит президент Макрон: он может как назначить нового главу правительства или объявить досрочные выборы в стране.
Французский лидер Эммануэль Макрон может назначить на пост премьера Франции человека, который устроит политические элиты больше, чем его самого, чтобы сохранить «шаткое» большинство, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
«Гадать, кто придет на смену, очень тяжело. Ставки могут быть очень разные, могут быть закулисные договоренности. Сейчас очень тревожна для шаткого большинства такая резкая смена правительства. Поэтому в итоге Байру может просто сформировать другое правительство. Макрон продемонстрировал очень малую предсказуемость в выборе кандидата на эту должность. За ним не стоит мощной массовой партии. Он должен искать различные комбинации, которые были бы приемлемы для тех, кто составляет шаткое большинство и поддерживает его. Не факт даже, что новый премьер будет очень близкий Макрону человек. Скорее всего, это будет фигура, которая станет результатом очень сложных закулисных договоренностей», - рассказала она.
При этом западные СМИ уже пророчат большие проблемы лично Макрону, называя ситуацию «политическим тупиком».
Сейчас Макрон столкнулся с дилеммой: либо назначить премьером представителя крайне правого «Национальное объединение», что станет символом провала его политики, либо искать союзников среди партий, которые не готовы идти на компромисс, пишет Foreign Policy.
Приближающиеся в 2027 году выборы заставляют Макрона думать на несколько шагов вперед, но население уже потеряло доверие к лидеру, который допустил уже несколько «роспусков» кабмина.
Согласно опросу, опубликованному Le Figaro, рейтинг Макрона опустился до самого низкого показателя с 2017 года — 15%.
Более того, в стране уже активизировались протестные настроения. Профсоюзы анонсировали забастовки с 10 сентября, большинство объединений планируют провести общенациональный день протеста 18 сентября.
Президент Франции Эммануэль Макрон добровольно не покинет свой пост, поэтому решить кризис институтов Пятой республики можно либо назначением нового премьер-министра, либо роспуском нынешней нижней палаты парламента, который в настоящий момент сильно поляризован. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
«Даже если появится новый премьер, он тоже не будет опираться на большинство в парламенте, и тоже будет в подвешенном состоянии. Это делает Макрона еще более уязвимым. Не случайно появляется требование, чтобы он сам ушел в отставку. Другие, как лидер крайне левых Меланшон (Жан-Люк Меланшон — глава партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) – прим. НСН), говорят, что нужно инициировать вотум недоверия президенту. Юридически это сделать невозможно. Это очень сложная процедура — бесперспективно. Конечно, для Макрона сейчас сложная ситуация. Добровольно уходить он не собирается. Этот вариант исключен», - добавил он.
Французский лидер после провала вотума доверия правительству не обязан уходить в отставку и может занимать свою должность до апреля 2027 года.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев отметил, что резкое снижение уровня одобрения деятельности Эммануэля Макрона связано с тем, что он принимает непопулярные решения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин России будет дополнительно наращивать объем заимствований
- Кадыров: При ударе по генштабу ВСУ в 2024 году ликвидировали девять человек
- В базу «Миротворца» попал 13-летний российский школьник
- Песков рассказал, как Путин празднует свой день рождения
- Четвёртый ушёл: Отставка кабмина Франции загнала Макрона в тупик
- Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР
- Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
- За ночь над Россией уничтожили 31 украинский беспилотник
- Слуцкий предложил дать воспитателям детсадов скидку 50% на оплату ЖКХ
- СМИ: Каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru