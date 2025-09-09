Так, Байру стал четвёртым с начала 2024 года ушедшим премьером Франции. Как и его предшественник Мишель Барнье, он уходит в отставку из-за проблем с бюджетом. Глава правительства подаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке 9 сентября.

Байру и его коллеги в этом случае предлагали заморозить в 2026 году налоговые ставки, и социальные выплаты и пенсии на текущем уровне. Против этой идеи выступил блок партий левого альянса «Новый национальный фронт», а также ультраправая партия «Национальное объединение».

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН отметила, что любое новое правительство обречено на серьезные испытания.

«Перед любым правительством Франции стоит вопрос бюджета, который надо принимать осенью. И там есть вилка, в которую попадает любой человек, который будем этим заниматься. У Франции дефицит бюджета в 6% ВВП, огромный дефицит социальных финансов. При этом уже заявлено летом, что будет повышен бюджет обороны. Как это совместить? Это невыполнимая задача. Почему Байру так не нравится людям? Он предложил упразднить два рабочих дня, например. Он пытался этот вопрос решить, пытался экономить. Любое правительство при Макроне обречено на серьезное испытание. Всем уже понятно, что Украина – это слишком дорого для Европы сегодня», - пояснила она.

ЧТО И КТО ДАЛЬШЕ

Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже выразила готовность ультраправых взять власть в свои руки, отметив, что роспуск парламента — «это не каприз, а необходимость».

При этом дальнейшее развитие событий определит президент Макрон: он может как назначить нового главу правительства или объявить досрочные выборы в стране.

Французский лидер Эммануэль Макрон может назначить на пост премьера Франции человека, который устроит политические элиты больше, чем его самого, чтобы сохранить «шаткое» большинство, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.