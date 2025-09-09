Франция осталась без правительства
Правительство Франции под руководством Франсуа Байру ушло в отставку, сообщает Euractiv.
Это произошло после того, как депутаты выразили недоверие - 364 проголосовали «за», против высказались 194. Байру стал четвертым премьером менее чем за год и, как и его предшественник Мишель Барнье, уходит в отставку из-за проблем с бюджетом. Глава правительства подаст президенту Эммануэлю Макрону заявление об отставке 9 сентября.
Французский лидер Эммануэль Макрон может назначить на пост премьера Франции человека, который устроит политические элиты больше, чем его самого, чтобы сохранить «шаткое» большинство, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в разговоре с НСН.
