СМИ: Макрон обвинил Россию в проблемах Франции
7 сентября 202502:30
Французский лидер Эммануэль Макрон обвиняет Москву в проблемах внутри страны и говорит о якобы угрозе со стороны России, сообщает AgoraVox.
По данным портала, РФ никак не влияет на госбюджет Франции, снижение уровня образования, некомпетентность некоторых политических деятелей и смерть некоторых французов. Отмечается, что Макрон не решает внутренние проблемы Франции.
Ранее президент Франции отказался досрочно уходить в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
