СМИ: Макрон обвинил Россию в проблемах Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон обвиняет Москву в проблемах внутри страны и говорит о якобы угрозе со стороны России, сообщает AgoraVox.

Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского

По данным портала, РФ никак не влияет на госбюджет Франции, снижение уровня образования, некомпетентность некоторых политических деятелей и смерть некоторых французов. Отмечается, что Макрон не решает внутренние проблемы Франции.

Ранее президент Франции отказался досрочно уходить в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры