В России с 2026 года начнут ежегодно проводить неделю космоса
В России ежегодно с 6 по 12 апреля будет проходить неделя космоса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, неделя космоса учреждается с целью популяризации достижений отечественной космонавтики и повышения престижа профессий, связанных с космической деятельностью. Проводить ее планируется ежегодно, начиная с 2026 года, отмечает издание «Профиль».
Правительству поручено создать организационный комитет, а также разработать и утвердить перечень основных мероприятий, приуроченных к неделе космоса. Председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер Денис Мантуров.
Главам регионов рекомендовано обеспечить проведение необходимых мероприятий на своих территориях в рамках недели космоса. Указ был опубликован 19 декабря 2025 года и вступает в силу со дня подписания, передает «Радиоточка НСН».
