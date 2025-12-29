В России с 2026 года начнут ежегодно проводить неделю космоса

Правительству поручено создать организационный комитет, а также разработать и утвердить перечень основных мероприятий, приуроченных к неделе космоса. Председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер Денис Мантуров.

Главам регионов рекомендовано обеспечить проведение необходимых мероприятий на своих территориях в рамках недели космоса. Указ был опубликован 19 декабря 2025 года и вступает в силу со дня подписания, передает «Радиоточка НСН».

