По законам … времени: Путин и «ЕР» начали «самоочищение» России с элит
Кому клизма от фуа-гра, кому - статья за фейки: лидеры правящей партии призывают россиян сплотиться и определиться.
Президент РФ Владимир Путин в своем очередном выступлении 16 марта осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране.
«Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению — по их мнению! — признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе», - заявил Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
По его словам, такие люди глубоко ошибаются: этой так называемой высшей западной касте они нужны лишь для нанесения максимального ущерба российскому народу.
В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию.
«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», - добавил глава государства.
При этом лидеры правящей партии говорят о необходимости сплотиться и самоопределиться уже почти три недели, с тех пор, как началась военная спецоперация на Украине. Жёсткой критике от них, в частности, подвергся бывший вице-премьер, ныне председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он фактически выступил против спецоперации на Украине, подчеркнув, что он за крепкий мир и против "доминирования одних стран над другими". Оговорка про то, что он против нацизма, Дворковича не спасла: вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал выступление Дворковича в прессе «национал-предательством», пишет РБК.
Турчак призвал «с позором» уволить Дворковича из «Сколково». По его словам, «самоочищение» общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович. Турчак заявил, что сейчас «граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России», и мешать этому нельзя.
Между тем, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее и вовсе призвал запретить россиянам иметь второе гражданство недружественных стран (при этом таких государств насчитывается уже 48).
«С учетом того, какую антироссийскую политику сейчас проводят страны Запада, мне представляется абсолютно логичным, чтобы российские граждане, имеющие гражданство этих стран, сделали свой выбор и сдали один из паспортов», – заявил он.
А спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пару раз заявлял, что деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине, следует покинуть свои посты. Он привел им в пример дирижера Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии за неосуждение действий России.
«Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя», - писал он в начале марта.
С учетом подобной риторики представителям «культурной элиты», покинувшей Россию по разным причинам, уже неоднократно пришлось оправдываться и подчеркивать, что отъезд из страны временный. Так, буквально накануне телеведущий Дмитрий Нагиев резко ответил тем, кому показалось, будто бы он уехал из России на фоне последних событий. Ранее перед блокировкой Instagram шоумен «попрощался» с подписчиками под песню «Поезд в огне».
Телеведущей и журналистке Ксении Собчак, ставшей «первой ласточкой» в волне отъездов, пришлось 2 марта опровергать сообщения СМИ о ее возможной эмиграции и объяснять причины отъезда в Турцию. Затем выступили певица Алла Пугачева, историк моды Александр Васильев, режиссер Константин Богомолов и многие другие.
О том, насколько сейчас важно правильно определиться, Володин написал и после того, как редактор Первого канала Марина Овсянникова едва не сорвала прямой эфир, выбежав в студию с плакатом против спецоперации на Украине. Спикер Госдумы опубликовал в своем Telegram-канале пост с красноречивым названием «По всей строгости и в условиях времени...», призвав правоохранительные органы разобраться с этой, по его выражению, хулиганской выходкой.
Пока «самоочищение общества» ощутили на себе российские элиты. Однако процесс нарисовал двойную сплошную и для простых россиян, не имеющих иностранного гражданства и зарубежных счетов. Так, в силе остается новый закон о ложной информации про российскую армию, известный в народе как закон о фейках. Уголовная ответственность за распространение «заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ» составляет до 15 лет лишения свободы. В соответствии с этим законом десятки популярных медиаресурсов были закрыты и заблокированы на территории РФ.
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