По законам … времени: Путин и «ЕР» начали «самоочищение» России с элит

В связи с этим президент упомянул о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое, по его мнению, только укрепит Россию.

«Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», - добавил глава государства.

При этом лидеры правящей партии говорят о необходимости сплотиться и самоопределиться уже почти три недели, с тех пор, как началась военная спецоперация на Украине. Жёсткой критике от них, в частности, подвергся бывший вице-премьер, ныне председатель фонда «Сколково» и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он фактически выступил против спецоперации на Украине, подчеркнув, что он за крепкий мир и против "доминирования одних стран над другими". Оговорка про то, что он против нацизма, Дворковича не спасла: вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал выступление Дворковича в прессе «национал-предательством», пишет РБК.

Турчак призвал «с позором» уволить Дворковича из «Сколково». По его словам, «самоочищение» общества нужно начинать в том числе с фонда «Сколково», который возглавляет Дворкович. Турчак заявил, что сейчас «граждане России с оружием в руках сражаются за Родину и народ России», и мешать этому нельзя.