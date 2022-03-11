Ургант объяснил свой отъезд из России

Телеведущий Иван Ургант заявил, что уехал из России потому, что у него отпуск. Об этом он рассказал в своём Instagram.

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Также шоумен призвал не паниковать и пообещал вернуться.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Ургант.

Ранее Telegra-канал Telegram-канал Baza сообщил, что телеведущий выехал за пределы РФ вместе с супругой и двумя дочерьми.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ОтпускТелеведущийРоссияИван Ургант
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