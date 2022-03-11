Ургант объяснил свой отъезд из России
11 марта 202216:41
Телеведущий Иван Ургант заявил, что уехал из России потому, что у него отпуск. Об этом он рассказал в своём Instagram.
Также шоумен призвал не паниковать и пообещал вернуться.
«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», - написал Ургант.
Ранее Telegra-канал Telegram-канал Baza сообщил, что телеведущий выехал за пределы РФ вместе с супругой и двумя дочерьми.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru