«План победы» и попрошайничество: На Совбезе ООН ищут решение украинского конфликта

«Что касается Украины, к сожалению, мы видим, что конфликт затянулся, и перспективы мира не просматриваются. Уже очевидно, что ни одна страна не сможет добиться всех своих целей военными средствами. Применение более разрушительных видов вооружений напоминает о самых мрачных днях бесплодной конфронтации эпохи Холодной войны», – сказал он.

По словам бразильского лидера, создание благоприятных условий для возобновления прямых переговоров между сторонами имеет ключевое значение на этом этапе. Лула да Силва отметил, что именно такой сигнал содержится в шести пунктах договоренности, которые предлагают Китай и Бразилия.

Зеленский ранее критиковал бразильско-китайскую мирную инициативу, назвал ее деструктивной и выгодной Москве.

В свою очередь постоянный представитель Турции в ООН посол Ахмет Йылдыз заявил, что Устав ООН предусматривает мирное урегулирование конфликтов, поэтому страны должны ратовать за мир. По его словам, СБ ООН может оказать влияние для того, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров.

«Справедливого мира можно добиться только посредством прямого диалога, взаимопонимания. Мы сохраняем свою позицию в том, что необходимо сосредоточить внимание на диалоге», – сказал посол.

В ходе Генассамблеи ООН генсек международной организации Антониу Гутерриш также призвал завершить украинский конфликт, поскольку от него страдают мирные граждане.

«Конфликт на Украине распространяется, и нет никаких признаков ее ослабевания. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН», – заявил Гутерриш.