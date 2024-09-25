«План победы» и попрошайничество: На Совбезе ООН ищут решение украинского конфликта
Владимир Зеленский отказался от переговоров с Москвой и призвал «принудить» Россию к миру. Постпред РФ Небензя обвинил Зеленского в попрошайничестве, а генсек ООН заявил, что пришло время для «справедливого мира».
В Нью-Йорке проходит 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая уже отметилась интересными заявлениями. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, выказав свою позицию относительно переговоров с Москвой, постпред РФ при международной организации Василий Небензя обвинил Зеленского в попрошайничестве. В свою очередь президент Бразилии Лула да Силва призвал приступить к реализации мирного плана, предложенного его страной и Китаем.
РОССИЮ И УКРАИНУ ПРИЗВАЛИ К МИРУ
Президент Бразилии Лула да Силва в ходе выступления призвал приступить к реализации мирного плана, предложенного его страной и КНР, который предполагает остановку боевых действий по линии фронта.
«Что касается Украины, к сожалению, мы видим, что конфликт затянулся, и перспективы мира не просматриваются. Уже очевидно, что ни одна страна не сможет добиться всех своих целей военными средствами. Применение более разрушительных видов вооружений напоминает о самых мрачных днях бесплодной конфронтации эпохи Холодной войны», – сказал он.
По словам бразильского лидера, создание благоприятных условий для возобновления прямых переговоров между сторонами имеет ключевое значение на этом этапе. Лула да Силва отметил, что именно такой сигнал содержится в шести пунктах договоренности, которые предлагают Китай и Бразилия.
Зеленский ранее критиковал бразильско-китайскую мирную инициативу, назвал ее деструктивной и выгодной Москве.
В свою очередь постоянный представитель Турции в ООН посол Ахмет Йылдыз заявил, что Устав ООН предусматривает мирное урегулирование конфликтов, поэтому страны должны ратовать за мир. По его словам, СБ ООН может оказать влияние для того, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров.
«Справедливого мира можно добиться только посредством прямого диалога, взаимопонимания. Мы сохраняем свою позицию в том, что необходимо сосредоточить внимание на диалоге», – сказал посол.
В ходе Генассамблеи ООН генсек международной организации Антониу Гутерриш также призвал завершить украинский конфликт, поскольку от него страдают мирные граждане.
«Конфликт на Украине распространяется, и нет никаких признаков ее ослабевания. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН», – заявил Гутерриш.
ЗЕЛЕНСКИЙ О ПЕРЕГОВОРАХ И «ПЛАНЕ ПОБЕДЫ»
Несмотря на призывы ряда стран к миру, Зеленский с трибуны ГА ООН выступил против проведения переговоров с Россией. По его словам, конфликт не может «просто утихнуть».
«Необходимы действия… Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру», – сказал он.
Основная мысль Зеленского заключалась в том, что боевые действия могут закончиться только на основе предложенной им «формулы мира».
«Путь к справедливому миру один – четкие шаги, все равно понимающие, и это отражено в "формуле мира". Мы знаем, что некоторые в мире хотят разговаривать с Путиным (президентом РФ – ред. НСН). Мы это знаем. Встретиться, поговорить, побеседовать. Но что они могут от него услышать? Как его огорчает, что мы реализуем свое право на защиту своего народа?», – заявил он.
«Формула мира» Зеленского подразумевает вывод всех российских войск с территории Украины и выплату Украине репараций.
Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские власти уже подготовили второй «саммит мира» и пригласили «все принципиальные страны, которые уважают устав ООН». Днем ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его «план победы» также не имеет отношения к переговорам с РФ, а направлен на укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Между тем Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что «план победы» Зеленского оказался недостаточно убедительным для западных стран. По данным агентства, как минимум одна страна – союзник Украины предположила, что в сложившихся обстоятельствах необходимо возобновить контакты с российским лидером Владимиром Путиным.
Кроме того, один из собеседников Bloomberg рассказал, что в плане Зеленского «нет ничего удивительного» и он не приведет к серьезным изменениям ситуации. Другой неназванный чиновник назвал план Киева «списком пожеланий». Союзники считают, что, несмотря на их приверженность помощи Украине, Зеленскому необходимо ясно сформулировать, каким он видит мир с Россией, подчеркивается в сообщении.
ЗАЯВЛЕНИЯ РОССИИ
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на Совбезе, заявил, что Зеленский пытается убедить западные страны поднять ставки в конфликте с Россией и готов «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны». По его словам, для прекращения конфликта нужно как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не «скатываться» к таким нереалистичным ультиматумам, как «план победы».
Небензя также заявил, что РФ продолжит спецоперацию на Украине, если Запад не позволит избавиться от киевского режима мирным путем.
«Мы всегда с уважением относились к украинцам, это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли" мирным путем, мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», – сказал постпред.
Небензя подчеркнул, что Россия всегда была готова жить в мире с Украиной до тех пор, пока из нее не сделали неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в Североатлантический альянс.
Также Небензя указал, что страны Запада созвали внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине, чтобы предоставить Зеленскому «еще одну концертную площадку». Он подчеркнул, что члены НАТО и Евросоюза и «дисциплинированно» выстраиваются для осуждения России.
В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
До этого российский лидер предложил, чтобы Украина вывела войска из Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, признала утрату суверенитета над ними, как и над Крымом, отказалась от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также провела демилитаризацию и «денацификацию». По его мнению, Запад также должен снять санкции с России. Тогда Путин говорил, что Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», передает «Радиоточка НСН».
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