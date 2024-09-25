Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня

По словам президента Турции, Анкара всегда верила в то, что конфликт Киева и Москвы можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее Эрдоган заявил, что мир далек от завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

