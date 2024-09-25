Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня
25 сентября 202406:38
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине, сообщила канцелярия Эрдогана.
По словам президента Турции, Анкара всегда верила в то, что конфликт Киева и Москвы можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее Эрдоган заявил, что мир далек от завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru