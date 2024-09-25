Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине, сообщила канцелярия Эрдогана.

Эрдоган: Некоторые лобби не хотели, чтобы Анкара добилась переговоров по Украине

По словам президента Турции, Анкара всегда верила в то, что конфликт Киева и Москвы можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее Эрдоган заявил, что мир далек от завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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