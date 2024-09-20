Польша рассматривает мандат ООН для возвращения Крыма в состав Украины
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что Варшава поддерживает территориальную целостность Украины, комментируя свои недавние высказывания о передаче Крыма под мандат ООН, сообщает Onet.
На брифинге для польских СМИ в Вашингтоне он объяснил, что на неофициальной конференции среди экспертов обсуждались гипотетические пути реализации предложений президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.
Сикорский предложил, что Крым можно было бы передать под мандат ООН с целью подготовки честного референдума, отметив, что необходимо проверить, кто является законными жителями полуострова. Эта идея была озвучена на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.
Однако Киев уже выразил свою позицию, подчеркнув, что Крым — это часть Украины, и территориальная целостность страны не подлежит обсуждению или компромиссам. В свою очередь, Россия считает вопрос принадлежности Крыма закрытым, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru