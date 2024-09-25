Байден на Генассамблее ООН упомянул Путина единожды

При этом в 2023 году президент не сделал этого ни разу. Теперь Байден затронул ситуацию вокруг конфликта на Украине и бездоказательно обвинил Путина в стремлении «разрушить Украину», которая «по-прежнему свободна».

«Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — заявил глава Белого дома.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

