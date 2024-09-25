Байден на Генассамблее ООН упомянул Путина единожды
Американский лидер Джо Байден во время выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН единожды упомянул главу России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
При этом в 2023 году президент не сделал этого ни разу. Теперь Байден затронул ситуацию вокруг конфликта на Украине и бездоказательно обвинил Путина в стремлении «разрушить Украину», которая «по-прежнему свободна».
«Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — заявил глава Белого дома.
При этом президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Участникам нападения на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
- Байден на Генассамблее ООН упомянул Путина единожды
- Сийярто: Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир
- СМИ: Китайский экономист пропал после критики Си Цзиньпина
- Депутат Новиков заявил, что Россия и Запад могут говорить без Зеленского
- Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском
- В WhatsApp появится функция «прочитать все»
- Небензя: Зеленский пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте
- В двух регионах РФ появился вариант коронавируса XEC
- Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru