Байден обсудит с Зеленским возможность изменения политики по ударам вглубь РФ

Президент США Джо Байден планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность снятия запрета на использование американского вооружения для ударов вглубь России на предстоящей встрече на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что Байден по-прежнему придерживается позиции, согласно которой предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны применяться против целей в России.