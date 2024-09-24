Байден обсудит с Зеленским возможность изменения политики по ударам вглубь РФ
Президент США Джо Байден планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским возможность снятия запрета на использование американского вооружения для ударов вглубь России на предстоящей встрече на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что Байден по-прежнему придерживается позиции, согласно которой предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны применяться против целей в России.
Он подчеркнул, что президент не изменил свою политику и указания, данные Украине, остаются в силе. При этом Кирби добавил, что американская сторона понимает просьбы Украины о пересмотре этой политики.
Помимо этого, он сообщил, что Байден в день встречи с Зеленским планирует анонсировать новые меры по военной поддержке Украины, подтверждая свою приверженность к продолжению оказания помощи стране, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru