Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
Кремль никогда не анонсируют кадровые перестановки в правительстве. С таким заявление выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее некоторые СМИ, ссылаясь на источники, близкие к кабмину, сообщили, что в российском правительстве возможны кадровые перестановки, которые могут затронуть несколько чиновников.
Кроме того, накануне Песков заявил, что сотрудники администрации президента не планируют переходить на удалённый режим работы. В минувший вторник вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это инициатива вице-премьера «своевременная и правильная», пишет RT.
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