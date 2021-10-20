Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве

Кроме того, накануне Песков заявил, что сотрудники администрации президента не планируют переходить на удалённый режим работы. В минувший вторник вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это инициатива вице-премьера «своевременная и правильная», пишет RT.

