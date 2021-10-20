Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве

Кремль никогда не анонсируют кадровые перестановки в правительстве. С таким заявление выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее некоторые СМИ, ссылаясь на источники, близкие к кабмину, сообщили, что в российском правительстве возможны кадровые перестановки, которые могут затронуть несколько чиновников.

Песков заявил, что новые ковидные ограничения не повлияют на график Путина

Кроме того, накануне Песков заявил, что сотрудники администрации президента не планируют переходить на удалённый режим работы. В минувший вторник вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение Голиковой, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это инициатива вице-премьера «своевременная и правильная», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииДмитрий Песков
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