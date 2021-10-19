В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России
В Совете Федерации отреагировали на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с распространением COVID-19. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это предложение – «своевременное и правильное».
«Сейчас самое главное — это здоровье каждого из нас, ведь Россия — это прежде всего люди. Мы обязаны осуществить все необходимые меры для предотвращения инфекции», - отметила Ковитиди в беседе с RT.
Напомним, ранее во вторник, 19 октября, Татьяна Голикова на фоне распространения коронавирусной инфекции в России предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Для некоторых регионов, в связи со сложной эпидситуацией, она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.
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