В Совфеде назвали своевременным предложение ввести нерабочие дни в России

В Совете Федерации отреагировали на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с распространением COVID-19. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор Ольга Ковитиди заявила, что это предложение – «своевременное и правильное».

«Сейчас самое главное — это здоровье каждого из нас, ведь Россия — это прежде всего люди. Мы обязаны осуществить все необходимые меры для предотвращения инфекции», - отметила Ковитиди в беседе с RT.

Мишустин поручил Голиковой доложить Путину предложения по COVID-мерам

Напомним, ранее во вторник, 19 октября, Татьяна Голикова на фоне распространения коронавирусной инфекции в России предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Для некоторых регионов, в связи со сложной эпидситуацией, она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:КоронавирусСовет Федерации РФОльга Ковитиди
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