Голикова попросит Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Такое предложение она озвучила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, для ряда регионов Голикова предложила ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября. По оценке вице-премьера, уровень иммунитета населения России к коронавирусу составляет на сегодня немного более 45%.

Голикова обратилась к работодателям с просьбой предоставить работникам два выходных дня для процедуры вакцинации, а также предложила перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы на месяц.

Она также считает необходимым выделить дополнительно 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования и здравоохранения.