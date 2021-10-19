Голикова попросит Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой обращения к президенту Владимиру Путину о введении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней. Такое предложение она озвучила на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, для ряда регионов Голикова предложила ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября. По оценке вице-премьера, уровень иммунитета населения России к коронавирусу составляет на сегодня немного более 45%.
Голикова обратилась к работодателям с просьбой предоставить работникам два выходных дня для процедуры вакцинации, а также предложила перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы на месяц.
Она также считает необходимым выделить дополнительно 56 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования и здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru