Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, которая предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в стране нерабочие дни, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Голикова заявила, что нерабочие дни в России следует ввести с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах уже с 23 октября.

