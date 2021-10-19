Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, которая предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в стране нерабочие дни, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Голикова заявила, что нерабочие дни в России следует ввести с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах уже с 23 октября.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииКоронавирусКарантинТатьяна ГоликоваМихаил Мишустин
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