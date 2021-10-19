Песков заявил, что новые ковидные ограничения не повлияют на график Путина
Пресс-секретапь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочий график Владимира Путина не будет меняться в связи с новыми коронавирусными ограничениями, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Кремле уже привыкли к условиям пандемии.
«Ни одни ограничения на работу президента не влияют... уже привыкли к условиям пандемии... уже научились... чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, ни на содержание всё это не влияет никоим образом», - резюмировал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что сотрудники администрации главы государства не планируют переходить на удалённый режим работы.
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