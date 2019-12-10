Послевкусие разочарования Зеленского после «ничьей» с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже. Они, по словам политика, были сложными и длились вместо запланированных 20 минут более часа.

«Сегодня [9 декабря] были какие-то уступки, я это почувствовал… Я не знаю кто кого, сейчас правильно быть дипломатом. Давайте пока скажем — ничья… Состояла (встреча) из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет… были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — сказал украинский президент по итогам саммита.



К слову, еще до начала переговоров пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Faceboоk прогнозировала, что саммит может оставить послевкусие разочарования. Вряд ли война в Донбассе закончится на следующий день после встречи глав государств, но встреча в Париже может ускорить достижения мира в Донбассе. Таков был основной посыл ее предположений.

Но по мнению советника главы Луганской народной республики, представителя политической рабочей группы на минских переговорах Родиона Мирошника, Россия и так пошла на уступки Украине.

«В данном случае, и Минские соглашения, и та же “формула Штайнмайера” – это компромиссные договоренности, по крайней мере, с нашей стороны. Я напоминаю о том, что это не тот вариант, который жители республик примут с восторгом. Поэтому в данном случае это тоже достаточно сложное и тяжелое решение, но компромиссное для достижения мира. Поэтому отступление от уже обозначенных линий или позиций будет играть на усиление или закрепление позиций Киева, который необоснованно хочет пересмотра Минских соглашений. А они и так сами по себе компромиссны», - пояснил в беседе с НСН Мирошник.

В том, что Украина сделал всё от нее зависящие для прекращения кровопролития на юго-востоке страны, уверен ее первый президент Леонид Кравчук.