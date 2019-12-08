Она написала, что война в Донбассе не закончится на следующий день после встречи глав государств. Вместе с тем, пресс-секретарь отметила, что встреча в Париже может ускорить достижения мира в Донбассе.

Мендель добавила, что Зеленский озвучит три ключевых позиции. Речь идет о сроках и условиях возврата пленных, настоящем прекращении огня, а также выводе вооруженных формирований с территории Донбасса. По словaм пресс-секретaря, Укрaинa нaходится в трудной ситуaции, однaко у нее есть поддержкa со стороны Фрaнции, Гермaнии, СШA и Великобритaнии.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского состоятся в рамках встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, чего боится на встрече «нормандской четверки». Как пишет НСН, главным переживанием для него является возможная безрезультативность встречи. Зеленский отметил, что нацелен на результат, однако добавил, что проведение саммита уже является победой.

