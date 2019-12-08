Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Саммит в «нормандском формате», может оставить послевкусие разочарования. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Faceboоk.

Она написала, что война в Донбассе не закончится на следующий день после встречи глав государств. Вместе с тем, пресс-секретарь отметила, что встреча в Париже может ускорить достижения мира в Донбассе.

Мендель добавила, что Зеленский озвучит три ключевых позиции. Речь идет о сроках и условиях возврата пленных, настоящем прекращении огня, а также выводе вооруженных формирований с территории Донбасса. По словaм пресс-секретaря, Укрaинa нaходится в трудной ситуaции, однaко у нее есть поддержкa со стороны Фрaнции, Гермaнии, СШA и Великобритaнии.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заверил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский готов к беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированной на 9 декабря в Париже в рамках «нормандского саммита».

«В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе. Начинать надо пошагово. Сначала - обменяться пленными, решить вопросы безопасности на Донбассе, его статусе, провести выборы и добиться мира на Донбасе. На Украине 1 млн 700 тысяч переселенцев с Донбасса, большая часть из которых этнических русских. А нам никто не помогает решить эту проблему. Войну на Донбассе надо прекращать, и в этом Украина заинтересована и показывает свою заинтересованность на конкретных примерах. Зеленский принял те решения, которых от него ждали, чтобы состоялась встреча в «нормандском формате»: формула Штайнмайера, разведение войск. Сейчас надо встречаться и решать вопросы!» - заявил политик.