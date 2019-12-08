Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал о своей встрече с президентом страны Владимиром Зеленским и его подготовке к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандской четверки».
Саммит в «нормандском формате», может оставить послевкусие разочарования. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Faceboоk.
Она написала, что война в Донбассе не закончится на следующий день после встречи глав государств. Вместе с тем, пресс-секретарь отметила, что встреча в Париже может ускорить достижения мира в Донбассе.
Мендель добавила, что Зеленский озвучит три ключевых позиции. Речь идет о сроках и условиях возврата пленных, настоящем прекращении огня, а также выводе вооруженных формирований с территории Донбасса. По словaм пресс-секретaря, Укрaинa нaходится в трудной ситуaции, однaко у нее есть поддержкa со стороны Фрaнции, Гермaнии, СШA и Великобритaнии.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заверил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский готов к беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированной на 9 декабря в Париже в рамках «нормандского саммита».
«В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе. Начинать надо пошагово. Сначала - обменяться пленными, решить вопросы безопасности на Донбассе, его статусе, провести выборы и добиться мира на Донбасе. На Украине 1 млн 700 тысяч переселенцев с Донбасса, большая часть из которых этнических русских. А нам никто не помогает решить эту проблему. Войну на Донбассе надо прекращать, и в этом Украина заинтересована и показывает свою заинтересованность на конкретных примерах. Зеленский принял те решения, которых от него ждали, чтобы состоялась встреча в «нормандском формате»: формула Штайнмайера, разведение войск. Сейчас надо встречаться и решать вопросы!» - заявил политик.
По мнению Кравчука, диалога с президентом России мог бояться только экс-президент Украины Пётр Порошенко из-за отсутствия аргументов.
«Я никогда бы не рекомендовал президенту Украины не встречаться с Путиным! Нашли страшилище: с Путиным нельзя встречаться, потому что он тебя «заговорит»!.. Зеленский должен встречаться хоть с дьяволом ради Украины! Потому что только во время встреч, переговоров обсуждений можно решать вопросы, которые возникают. Люди должны говорить – один с другим. Бояться встречаться с Владимиром Путиным может только Порошенко, потому что у него нет для Путина никаких аргументов. Если президент любой страны боится встречаться с президентом другой страны, то должен сложить свои полномочия – он не президент», - заявил собеседник НСН.
Ранее глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в эфире НСН предостерег от оптимистичных ожиданий итогов встречи президентов Украины и России. Эксперт предположил, что более опытный визави может переиграть украинского президента, в то время как значительная часть общества и политических элит Украины не приемлет никаких уступок России.
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