Налоговая принудительно взыскивает долг с ресторана Тимати

Федеральная налоговая служба (ФНС) принудительно взыскивает долг с ресторанного бизнеса Тимати (Тимур Юнусов). Как пишет «Газета.Ru», на данный момент остаток задолженности составляет восемь тысяч рублей.

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Уточняется, что исполнительное производство в отношении компании «СВ», учредителем которой является музыкант, было возбуждено 15 сентября. Причина взыскания - несвоевременная уплата исполнительского сбора.

Согласно данным сервиса Rusprofile, на которые ссылается издание, задолженность организации по налогам, сборам и штрафам составляет 231 тысячи рублей. При этом выручка «СВ» по итогам 2025 года составила 274 млн рублей.

Ранее стало известно, что Тимати за 500 млн рублей приобрел 1600-сильный родстер Bugatti Mistral, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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