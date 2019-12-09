В ЛНР посоветовали Зеленскому не давить на Путина в Париже

Россия и так пошла на уступки Украине, заявил в эфире НСН советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник, а потому жесткая позиция продиктована тем, что минские соглашения и формула Штайнмайера изначально являются компромиссным шагом со стороны Москвы.

«В данном случае, и Минские соглашения, и та же “формула Штайнмайера” – это компромиссные договоренности, по крайней мере, с нашей стороны. Я напоминаю о том, что это не тот вариант, который жители республик примут с восторгом. Поэтому в данном случае это тоже достаточно сложное и тяжелое решение, но компромиссное для достижения мира. Поэтому отступление от уже обозначенных линий или позиций будет играть на усиление или закрепление позиций Киева, который необоснованно хочет пересмотра Минских соглашений. А они и так сами по себе компромиссны», - пояснил он.

Мирошник также уточнил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже изначально не направлена на то, чтобы пересматривать минские соглашения.

«В данном случае Зеленский едет в Париж не для того, чтобы пересматривать минские соглашения, а для того, чтобы подтверждать и дополнять их договоренностями, вытекающими из той логики, которая заложена была во всем пакете Минских соглашений. В том числе, в “формуле Штайнмайера”, которая уже два месяца тому назад была подписана Украиной уже при президентстве Зеленского. Сейчас, когда Зеленский едет с радикальными планами на пересмотр, я уверен, он столкнется с жесткой позицией Москвы, которая, на самом деле, другой быть и не может», - рассказал он.

По словам Мирошника, чтобы делать какие-то прогнозы о результатах встречи глав России и Украины, необходимо сначала разобраться в самом статусе нормандского формата.

«В декларации лидеров “нормандской четверки” было достаточно точно сказано, что договоренности основные достигаются в минском формате, в минских переговорах контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе. А “нормандский формат” берет на себя контролирующую функцию. Поэтому по идее в Париже на заседании саммита “нормандского формата” должны достигаться некие крупные геополитические договоренности, достигаться содействие со стороны участников или гарантов Минских соглашений продвижения в минском формате, где и будут оговаривать все детали. Поэтому мы ждем от “нормандского формата” именно подталкивания Украины к выполнению своих ранее взятых обязательств, возможно, какая-то их детализация. Но все основные вещи, которые касаются внутреннего конфликта, должны достигаться конфликтующими сторонами. А это ни что иное, как минский формат», - заключил советник главы ЛНР.

Напомним, что встреча президентов России и Украины состоится сегодня, 9 декабря, в Париже. Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что делать каких-то предположений о ее результатах пока не стоит. По его словам, успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займет Владимир Зеленский.



