Мухин: Зеленский пытается изжить комплекс политической неполноценности
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Париже завершился саммит в «нормандском формате»
В Париже завершился саммит в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. В мероприятии принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины.
Алексей Мухин: «Лидер последней был очень заинтересован в этой встрече, поскольку имеет некоторые комплексы политической неполноценности по отношению к Владимиру Путину. Вот эти комплексы неполноценности он постарался изжить», - заявил НСН Алексей Мухин.
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить. Такое предложение правительству сделала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Алексей Мухин: «Мера, действительно, социальная и действительно очень важная. Пенсии и так малы и взыскивать с них долги, я считаю, совершенно деструктивным [решением]», - отметил он, общаясь с НСН.
В НАТО заявили, что не считают Россию ни врагом, ни противником
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс не считает Россию ни врагом, ни противником.
Алексей Мухин: «Йенс Столтеннберг регулярно делает противоречивые заявления на это счет. И, честно говоря, мы уже совсем запутались, являемся мы врагом для НАТО, или, все-таки, партнером», - констатировал он, комментируя данную новость для НСН.
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене. Кроме того, по мнению авторов инициативы, вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров можно ставить, только если они возместили ущерб.
Алексей Мухин: «Я бы добавил сюда не только возмещение ущерба, но и штрафные санкции. К сожалению, в последнее время, кратные штрафы за коррупционные преступления как-то сошли с повестки дня. А зря. Бюджет должен пополняться за счет нечистоплотных чиновников!» - предложил он в разговоре с НСН.
С начала строительства космодрома Восточный было возбуждено более 160 уголовных дел
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел. Об этом рассказал генпрокурор России Юрий Чайка.
Алексей Мухин: «На самом деле, речь идет о коррупционноемком проекте. Во всяком случае, у специалистов он вызывает удивление. Вообще непонятно, как космодром был построен с учетом того, насколько большие нарушения были зафиксированы по ходу строительства», - рассказал он НСН.
Афины отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Алексанра Винника
Афины отказались экстрадировать во Францию или США гражданина России Алексанра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она рассказала, что Виннику после прекращения голодовки провели ряд медицинских мероприятий.
Алексей Мухин: «Это хорошая новость. В смысле, хорошая новость в том, что Греция отказалась его экстрадировать. США в последнее время очень активно и даже агрессивно ведут себя по отношению к гражданам России, пытаясь буквально похищать их по всему миру», - напомнил он в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Париже началась встреча Путина и Зеленского
- Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Англии с социальным подтекстом
- Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече
- В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки»
- Россия потребовала с Украины 4,5 млрд долларов за кредит 2013 года