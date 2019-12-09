Мухин: Зеленский пытается изжить комплекс политической неполноценности

Алексей Мухин: «Это хорошая новость. В смысле, хорошая новость в том, что Греция отказалась его экстрадировать. США в последнее время очень активно и даже агрессивно ведут себя по отношению к гражданам России, пытаясь буквально похищать их по всему миру», - напомнил он в эфире НСН.

