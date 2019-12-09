Гопак на граблях. Франция и Германия устали от Украины

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского должны пройти в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Российский лидер, как сообщают СМИ, настроен на жесткий диалог, не давая возможности Зеленскому диктовать условия.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН объяснил, почему Путину нет смысла идти навстречу Зеленскому.

«Минское соглашение является фундаментом. Если кто-то попытается переписать, переставить очередность выполнения пунктов, это будет уже «Минск-3». И так каждый раз. На памяти Путина, это уже второй президент Украины. Придет третий когда-нибудь и тоже скажет: «А я не подписывал! Надо переписать». И будет нескончаемый гопак на граблях. Так что это фундамент. Что можно уточнить? То, что уточняли по формуле Штайнмайера. Нюансы. Когда Зеленский говорит, что нам сначала нужен контроль над границей, а потом мы проведем выборы, то в пункте 9 сказано – сначала выборы, потом контроль над границей, урегулирование политического конфликта и тд. Попытка переписать не будет воспринята», - сказал он.