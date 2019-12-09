Гопак на граблях. Франция и Германия устали от Украины
Бывший депутат Верховной рады Украины в беседе с НСН объяснил, почему Путину в Париже нет смысла идти навстречу Зеленскому.
Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского должны пройти в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки». Российский лидер, как сообщают СМИ, настроен на жесткий диалог, не давая возможности Зеленскому диктовать условия.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН объяснил, почему Путину нет смысла идти навстречу Зеленскому.
«Минское соглашение является фундаментом. Если кто-то попытается переписать, переставить очередность выполнения пунктов, это будет уже «Минск-3». И так каждый раз. На памяти Путина, это уже второй президент Украины. Придет третий когда-нибудь и тоже скажет: «А я не подписывал! Надо переписать». И будет нескончаемый гопак на граблях. Так что это фундамент. Что можно уточнить? То, что уточняли по формуле Штайнмайера. Нюансы. Когда Зеленский говорит, что нам сначала нужен контроль над границей, а потом мы проведем выборы, то в пункте 9 сказано – сначала выборы, потом контроль над границей, урегулирование политического конфликта и тд. Попытка переписать не будет воспринята», - сказал он.
На стороне России будет и поддержка Франции и Германии. «Думаю, Меркель, Макрон понимают, в какой тупик зашла украинская власть. Вместо того, чтобы вести переговоры напрямую они все время соседей вовлекают. Как будто, если есть конфликт в семье, вы бегаете к соседям: «а скажите что-нибудь супруге!» Они устали, они поняли, что от этого надо уходить. Уже бизнес говорит: «давайте снимать санкции». Уже оказывается, что Россия не враг для НАТО. После этого они скажут Зеленскому, что не союзники в его хотелках. Хотелок этих море, не выполняете, мы будем потихоньку снимать санкции, потому что это вредит нашей экономике», - пояснил политик.
По мнению Олейника, главной темой переговоров Зеленского и Путина будет не Донбасс. «Мне кажется, главный вопрос, который будет решен, это временные поставки газа по украинскому транзиту, потому что «Северный поток-2» не готов. Холод. Электорат в Германии такой, что если где-то будет сбой, то он Меркель не простит никогда. Вопрос поставок газа может звучать вторым, третьим, но он ближе к телу и будет главным. Любой результат, с которым приедет Зеленский будет зрада (предательство - НСН). Даже если не будет результата. Недодавил, не нажал на Путина, был слаб. Это будет зрада», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН отметил, что успех переговоров будет зависеть от позиции, которую займет Владимир Зеленский.
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