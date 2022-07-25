«Троянский конь борозды не испортит»: В Москве усомнились, что Италия станет пророссийской

Правые партии и простые итальянцы осуждают Россию, при этом Рим может серьезно снизить энергозависимость от РФ.

Италия не изменит негативное отношение к действиям России на Украине, даже если к власти придут правые, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Ранее испанское издание El Pais написало об опасениях Брюсселя, что после отставки премьера Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. По данным издания, эта страна стала местом притяжения «нейтральных теорий», ставящих под сомнение политику ЕС в отношении РФ.

СМИ: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России
«Озабоченность объясняется тем, что Италия сейчас находится в периоде турбулентности в связи с уходом правительства Драги и назначенными на 25 сентября досрочными выборами. Большинство экспертов считает, что преимущество на этих выборах получит правая коалиция. Это, прежде всего, партия Джорджи Мелоне "Братья Италии", а также "Лига Севера"» Маттео Сальвини и партия Берлускони "Вперед, Италия". В отношении событий на Украине здесь есть консенсусное осуждение действий России со стороны всех этих партий. В том плане вряд ли что-то изменится, если они придут к власти», - сказала Зонова.

По ее словам, антироссийски настроены и правительство Драги, и простые итальянцы.

«Правительство Драги остается до формирования нового, то есть примерно до декабря. У него позиция в отношении России достаточно жесткая, так что здесь вряд ли что-нибудь изменится. Согласно опросам, двое из трех итальянцев также осуждают политику России», - отметила профессор кафедры дипломатии МГИМО.

Зонова также объяснила, как Италия планирует избавиться от энергетической зависимости от России.

«Что касается энергетических вопросов, в последние месяцы была невероятная активность итальянского правительства и главы МИД в плане туров по нефтедобывающим странам, которые позволяют Италии надеяться на увеличение поставок нефти и газа со стороны этих стран. Это хоть и не избавит Италию от зависимости от России, но значительно ее снизит», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
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Обозреватель El Pais Бернардо де Мигель отметил, что в Брюсселе обеспокоены позицией Рима из-за значительной зависимости Италии от поставок российских углеводородов.

По его словам, в ЕС боятся, что в лучшем случае Италия станет слабым звеном в общей стратегии противостояния Москве, а в худшем — «троянским конем на службе у Путина».

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Фото: esteri.it
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