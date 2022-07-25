«Троянский конь борозды не испортит»: В Москве усомнились, что Италия станет пророссийской

Италия не изменит негативное отношение к действиям России на Украине, даже если к власти придут правые, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова.

Ранее испанское издание El Pais написало об опасениях Брюсселя, что после отставки премьера Марио Драги Италия может стать «троянским конем» России в Европе. По данным издания, эта страна стала местом притяжения «нейтральных теорий», ставящих под сомнение политику ЕС в отношении РФ.