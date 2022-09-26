МВД Италии: Правоцентристская коалиция победила на выборах в парламент
Правоцентристская коалиция одержала победу на внеочередных парламентских выборах в Италии , она получила достаточно голосов для формирования большинства в парламенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные данные итальянского МВД.
Отмечается, что уже подсчитано абсолютное большинство бюллетеней: более 80% из поданных на выборах в сенат, свыше 70% — в Палату депутатов. По имеющимся данным, правоцентристские силы получили более 44% голосов. Наблюдатели отмечают, что подсчет оставшихся бюллетеней не сможет изменить ситуацию.
Правоцентристская коалиция включает партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», пишет Газета.ру. Как отметила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, страна «дала четкое указание на правоцентристское правительство» под руководством политического объединения, сообщает РИА ФАН.
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