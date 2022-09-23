Берлускони: Путин намерен заменить правительство Зеленского «порядочными людьми»
Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине, чтобы поселить в Киеве «приличных людей». Его слова приводит Politico.
По мнению политика, Путина «подтолкнули к разработке этой спецоперации» население страны, партия и министры. План, по словам Берлускони, заключался в том, чтобы российские войска вошли, чтобы «через неделю заменить правительство (президента Украины Владимира) Зеленского правительством порядочных людей».
«Однако русские встретили неожиданное и непредсказуемое сопротивление со стороны украинских войск, которых затем кормили всевозможным оружием», - подытожил бывший премьер-министр Италии.
Ранее политолог, публицист и журналист Глеб Павловский заявил о том, что у Сильвио Берлускони нет достаточных аргументов, чтобы переубедить Владимира Путина в его украинской позиции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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