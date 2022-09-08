«Переубедить не получится»: Павловский усомнился в успехе разговора Берлускони и Путина

Ранее лидер партии «Вперёд, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил в эфире телеканала Rai 1, что мог бы выступить вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине и попытаться переубедить Владимира Путина в его позиции относительно Украины. Павловский усомнился в возможности реализации инициативы Берлускони.

«Проблема мирных переговоров всё время нависает над идущими в Украине боевыми действиями, однако она не состоит в личности переговорщиков. Сложившаяся ситуация — не тот случай, когда та или иная личность является решением вопроса. Это было бы возможно, если бы стороны уже сегодня хотели вступить в реальные мирные переговоры и искали бы какой-то повод, но пока что Путину они не кажутся реалистичными — российский лидер не достиг своих целей, с его точки зрения.

Заявление Берлускони сомнительно по целому ряду причин. Во-первых, он не имеет ресурсов влияния ни на Украину, ни на Москву из-за того, что он давно уже не влиятельный политик в самой Италии. Его предложение выступить переговорщиком вместе с Ангелой Меркель мне представляется его личной импровизацией, потому что вряд ли госпожа Меркель захочет вместе сотрудничать с Берлускони —для неё он слишком скомпрометирован в прошлом. Наверное, Берлускони, может пообщаться с Путиным, но что он ему может сказать или предложить, я не знаю», — отметил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть возможность переговоров с Россией.

