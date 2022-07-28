СМИ: Россия может обрести союзника в НАТО и G7
У Москвы высокие шансы заполучить союзника в Североатлантическом альянсе и G7, сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, благосклоннее относиться к России станет наиболее вероятный преемник Марио Драги на посту главы правительства Италии Джорджия Мелони.
Как отмечается, главный союзник её партии «Братья Италии» - Сильвио Берлускони, который будет играть в новом кабинете министров не последнюю роль.
«Итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией», — говорится в статье.
Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнились, что Италия станет пророссийской.
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