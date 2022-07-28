СМИ: Россия может обрести союзника в НАТО и G7

У Москвы высокие шансы заполучить союзника в Североатлантическом альянсе и G7, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, благосклоннее относиться к России станет наиболее вероятный преемник Марио Драги на посту главы правительства Италии Джорджия Мелони.

Как отмечается, главный союзник её партии «Братья Италии» - Сильвио Берлускони, который будет играть в новом кабинете министров не последнюю роль.