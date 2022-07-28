СМИ: Россия может обрести союзника в НАТО и G7

У Москвы высокие шансы заполучить союзника в Североатлантическом альянсе и G7, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, благосклоннее относиться к России станет наиболее вероятный преемник Марио Драги на посту главы правительства Италии Джорджия Мелони.

Как отмечается, главный союзник её партии «Братья Италии» - Сильвио Берлускони, который будет играть в новом кабинете министров не последнюю роль.

СМИ: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России

«Итальянский политический класс испытывает странное увлечение Россией», — говорится в статье.

Ранее профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнились, что Италия станет пророссийской.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Cергей Гунеев
ТЕГИ:Сильвио БерлускониПремьер-министрРоссияИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры