СМИ: России грозит дефицит новостроек экономкласса
В России падает строительство доступного жилья, сообщают «Известия».
Доля новых проектов экономкласса достигла минимальных 22%. Таковы данные Банка России. При этом процент бизнес-сегмента увеличивается.
Тенденцию подтверждают и застройщики. В Москве экономкласс исчезает в принципе, особенно внутри МКАД. В других крупных городах ситуация схожая.
Застройщики переходят из бюджетного сегмента в более дорогие из-за недоступности ипотеки и возможного ужесточения семейной программы.
Ранее стало известно, что власти хотят продлить мораторий на выплату неустоек дольщикам жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
