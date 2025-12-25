Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над секретным подводным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над образцами нового секретного подводного вооружения республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР осмотрел место строительства атомной подводной лодки, которую вооружат стратегическими управляемыми ракетами.

«Ким Чен Ын предметно ознакомился с ходом исследовательских работ над новым подводным тайным вооружением, наметил стратегические планы о переформировании ВМС и создании новых частей», - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер заявил о необходимости укрепления обороноспособности республики, в том числе на море.

Ранее Ким Чен Ын рассказал, что Военно-воздушным силам Северной Кореи поручат важную задачу с новыми стратегическими средствами, пишет 360.ru.

Фото: РИА Новости
