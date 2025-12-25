В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, обязывающие использовать русский язык на всех информационных материалах для потребителей в общественных местах, сообщают «Известия».

Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов — например, приветствия типа «Welcome» или указатели «Shop». Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.

Использование иностранных слов будет допускаться только при условии их полного и идентичного дублирования на русском языке. Требования, как правило, не касаются информации в интернете, если она не является рекламой.

Дублирование вывески на русском языке будет стоить столько же, сколько и ее полноценная замена, поэтому бизнес готовится к серьезным затратам, рассказал НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРусский Язык

