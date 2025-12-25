В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, обязывающие использовать русский язык на всех информационных материалах для потребителей в общественных местах, сообщают «Известия».
Ранее обязательным был только русский в рекламе и в обязательной по закону информации. Теперь под регулирование попадают любые вывески и таблички, которые бизнес размещает по своему усмотрению для информирования клиентов — например, приветствия типа «Welcome» или указатели «Shop». Исключение составляют зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования.
Использование иностранных слов будет допускаться только при условии их полного и идентичного дублирования на русском языке. Требования, как правило, не касаются информации в интернете, если она не является рекламой.
Дублирование вывески на русском языке будет стоить столько же, сколько и ее полноценная замена, поэтому бизнес готовится к серьезным затратам, рассказал НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО за ночь сбила над Россией 141 украинский беспилотник
- В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
- В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках
- СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»
- СМИ: России грозит дефицит новостроек экономкласса
- Адвокат: Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев
- СМИ: В документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании
- СМИ: После летней кибератаки в «Аэрофлоте» уволен топ-менеджер
- Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом
- СМИ: Россия хочет изменить мирный план США по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru