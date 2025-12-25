СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»

Суды в России начали пересматривать решения о возвращении квартир бывшим владельцам, если те продали их под влиянием мошенников по «схеме Долиной», сообщают «Известия».

Судебные эксперты оценили реальную стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей

Одним из первых стало решение апелляционного суда в Кисловодске. 22 декабря он отменил решение предыдущей инстанции, по которому продавшая квартиру пенсионерка вернула себе жилье. Право собственности оставили за покупателем.

Суд отдельно привел доводы Верховного суда РФ, вставшего на сторону Полины Лурье — покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Эксперты отмечают, что решение ВС может послужить прецедентом для пресечения злоупотреблений со стороны недобросовестных участников сделки.

Ранее стало известно, что Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:КвартирыНедвижимостьСуды

Горячие новости

Все новости

партнеры