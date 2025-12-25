СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»
Суды в России начали пересматривать решения о возвращении квартир бывшим владельцам, если те продали их под влиянием мошенников по «схеме Долиной», сообщают «Известия».
Одним из первых стало решение апелляционного суда в Кисловодске. 22 декабря он отменил решение предыдущей инстанции, по которому продавшая квартиру пенсионерка вернула себе жилье. Право собственности оставили за покупателем.
Суд отдельно привел доводы Верховного суда РФ, вставшего на сторону Полины Лурье — покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной. Эксперты отмечают, что решение ВС может послужить прецедентом для пресечения злоупотреблений со стороны недобросовестных участников сделки.
Ранее стало известно, что Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
- В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках
- СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»
- СМИ: России грозит дефицит новостроек экономкласса
- Адвокат: Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев
- СМИ: В документах по делу Эпштейна есть обвинение Трампа в изнасиловании
- СМИ: После летней кибератаки в «Аэрофлоте» уволен топ-менеджер
- Путин поздравил Ким Чен Ына с предстоящим Новым годом
- СМИ: Россия хочет изменить мирный план США по Украине
- Песков: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru