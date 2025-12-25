Рейс Петербург-Якутск из-за неисправности приземлился в Москве

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, совершил посадку в Москве из-за неисправности. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, 24 декабря воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК-488 Петербург-Якутск, приземлилось на запасном аэродроме Внуково.

«В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна», - указали в надзорном ведомстве.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
