Рейс Петербург-Якутск из-за неисправности приземлился в Москве
Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, совершил посадку в Москве из-за неисправности. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, 24 декабря воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК-488 Петербург-Якутск, приземлилось на запасном аэродроме Внуково.
«В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна», - указали в надзорном ведомстве.
Якутская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности и контролирует соблюдение прав пассажиров.
Ранее самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, вынужденно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Ростехе» назвали 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
- В Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек
- Российские школьники за год завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах
- Новак рассказал о росте мирового спроса на нефть к 2050 году
- Рейс Петербург-Якутск из-за неисправности приземлился в Москве
- Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над секретным подводным оружием
- ПВО за ночь сбила над Россией 141 украинский беспилотник
- В Темрюке из-за БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами
- В России с 1 марта 2026 года ограничат иностранные слова на вывесках
- СМИ: Суды начали отменять решения по «схеме Долиной»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru