ПВО за ночь сбила над Россией 141 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 141 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Дроны ликвидировали прошедшей ночью в период с 23.00 мск 24 декабря до 07.00 25 декабря.
Военные сбили 62 БПЛА в Брянской области, 12 – в Тульской, 11 – в Калужской, девять – в Московском регионе. Кроме того, восемь дронов уничтожили над Адыгеей, семь - над Краснодарским краем, по шесть – над Крымом и Ростовской областью, по пять - над Белгородской и Воронежской областями и водами Азовского моря.
Еще четыре БПЛА сбили в Курской области, один - в Волгоградской.
Накануне вечером средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 132 беспилотника ВСУ, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru